PÄEVA TEEMA | Tõnis Lukas abieluvõrdsusest: Pandora laegas on avatud! Palun jätke järgmised sammud astumata

Mingi osa Eesti ühiskonnast tähistab tänast päeva kui võitu lahingus, nägemata ette, et see oli kõigest avang suuremas kultuurisõjas, mis on meelevaldselt Eestisse imporditud. Seda näitab juba halvakspanu, mis on abielu mõiste ümberdefineerimise vastastele, seadust mitte toetavatele rahvasaadikutele või ühiskonnagruppidele osaks saanud. Toimub kultuuride kokkupõrge ja lahendust ei paista.