JUHTKIRI | Abieluvõrdsus leevendab ühiskonna pingeid

Ratsionaalselt vaadates oli tegemist sammuga, mille Eesti oleks varem või hiljem niikuinii astunud. Seksuaalvähemuste õiguste austamine on lihtsalt mood, mis hõlmab kogu läänemaailma – erand on maad, kus praegu on võimul tugevalt konservatiivsed jõud. Aga oodata võib, et nooremate põlvkondade peale kasvades taganeb vastumeelsus viimaks neiski.