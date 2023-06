Kuidas auto eest korralikult hoolitseda: tüüpvead pesemisel

Auto omamine tähendab enamat kui lihtsalt sõitmist ühest punktist teise. Üks oluline aspekt, mida autoomanikud peavad meeles pidama, on auto regulaarne hooldus ja puhastus. Sõiduki eest hoolitsemine tagab, et see kestab kauem, näeb parem välja ja säilitab oma väärtuse. Siiski on mõned levinud vead, mida autoomanikud sageli auto pesemisel teevad, ning allpool on toodud mõned näpunäited, kuidas neid vältida.