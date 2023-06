INTERVJUU | Kultuuriministeeriumist koondatud Taaniel Raudsepp: ma ei teinud ettepanekut Vene Teater sulgeda

Kultuuriministeeriumi endise kunstide asekantsleri Taaniel Raudsepa soov alustada teatrite riigilt saadava toetuse üle avalikku arutelu päädis juuni alguses sellega, et ta koondati ja tema ametikoht kaotati. Muu hulgas arvas asekantsler, et Vene Teatri tegevust võiks vähendada ja vajaduse korral teater teisele pinnale viia. Eesti Päevalehele sõnas endine tippametnik, et selline asjade käik tuli talle ootamatult ja ministeeriumi põhjendus ühe asekantsleri koha kaotamiseks näis ettekäändena.