EESTLANE USA KÕRBEST | USA valitsus sigatseb, võlgu maksab rahvas ja rahatrükk on hoomamatu

On Sul kunagi olnud enne palgapäeva on raha otsas? Ehk läks eelmisel kuul pesumasin katki või kulus kogu pere puhkusele rohkem kui eelarve ette nägi. Aga võib-olla tühistas klient lepingu või olid tööl müüginumbrid loodetust madalamad, mistõttu sissetulek sai arvestatust nadim. Igasugust jama tuleb ette. Egas midagi, aeg on püksirihma pingutada ja ehk sõbrale õhtusöögiks külla minna. Kui väga häda majas on, peab ehk laenugi võtma.