Ma annan endale täiesti aru, et paljudele ei meeldinud näha järsku avalikku ruumi ilmunud kaanivaid tegelasi. Ütlen ise ka, et olin veidi jahmunud, kui mõni kodanik tõlgendas oma vabadust õigustusena keskpäeval kõigi nähes pudelist viina rüübata. Suht kummaline vaatepilt – viin on ikkagi mekkimiseks kolme peale ja sakuskaga. Või mis mina ka sellest tean.