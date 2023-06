Lauri Läänemets riigikohtu otsusest: Isamaa ja Keskerakond, taandage end toksilisest EKRE-st

Ma olen korduvalt öelnud, et nii nagu obstruktsioon ei ole hea lahendus riigikogu töö seisukohalt, ei ole seda muidugi ka eelnõu hääletuse sidumine usaldusküsimusega. Need võimalused on riigikogu liikmetele ette nähtud, aga justnimelt mõistlikus koguses.