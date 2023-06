KOLUMN | Timothy Garton Ash: 7 aastat saatuslikust referendumist. Sisseränne kasvab, Euroopa kaugeneb

YouGov’i viimase küsitluse alusel leiavad juba 56%, et Euroopa Liidust lahkumine oli viga, samas kui 31% meelest oli see õige. 62% nimetab Brexitit läbikukkumiseks, samas kui vaid 9% peab seda edukaks. Teised arvamusküsitlused näitavad, et 36% brittidest tahaks Euroopa Liiduga taasühineda ning veel 25% leiavad, et ühinema ei peaks, kuid tuleks sõlmida tihedamad sidemed.