VÕIDUPÜHA KÕNE | Riho Ühtegi: kaitseliidu ülemana ja Eesti Vabariigi kodanikuna ei saa ma olla rahul, et me hakkame Lennart Meri tarku sõnu unustama

Toona 1993. aastal me ei kartnud kedagi, kuigi Vene väed olid veel Eestis ja meil oli selgelt meeles, kuidas 1991. aastal olime paljakäsi Pihkva dessantvägede vastu astunud. Järgneva kolmekümne aasta jooksul on Venemaa pidevalt tõestanud, et tema poliitilised ning sõjalised ambitsioonid pole kuhugi kadunud. See, et Venemaa sõdib räpaselt ja jõhkralt, ei tohiks samuti mingi uudis olla. Möödunud aastakümnetesse mahuvad nii Tšetšeenia sõjad, Gruusia sõda, kui ka Ukrainas 2014. aastal alanud sissetung, rääkimata erinevatest muudest konfliktidest, kus Vene väed on osalenud.