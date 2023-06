Põim Kama: kuidas aga saavutada ühtsus, mis selle väikese riigi ja rahva rasketest aegadest läbi aitaks?

Kõige olulisem sai siiski öeldud – siin on meie kõigi kodu. Siin on eestlaste kodu, on kaitseliitlaste, kodutütarde, noorkotkaste kodu. Aga siin on ka eestivenelaste kodu, samuti paljude muude rahvuste esindajate kodu, siin on nii põhja- ja lõunaeestlaste kui ida-virulaste ja saarerahva kodu, siin on erinevate maailmavaadete, poliitiliste eelistuste, uskumuste ja väärtuste kodu. Kuidas tagada, et kõigi nende inimeste kodu- ja kodumaatunne säiliks ka siis, kui rasked ajad lõivu nõuavad?