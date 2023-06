Indrek Tarand: võime kõik koos, isegi Nursipalu vastased, kergendatult lausuda – sedapuhku on parteilased meile hea presidendi suutnud valida

Olles aastaid tagasi sunnitud olnud mõtisklema veidike Eesti Vabariigi presidendi ametikohustustest, jõudsin järeldusele, et üheks tülikamaks ja tüütumaks ülesandeks on just need, mida põhiseadus riigipea ülesannete hulgas ei maini – tähtpäevakõnede pidamine.