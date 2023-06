Toomas Alatalu: Wagneri kriisi seemned külvati kohe pärast Krimmi hõivamist

Edasi on kindraleid vahetatud kui särke, kuniks 23. jaanuaril 2023 pandi kogu sõjalise erioperatsiooni juhiks kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov ise. Mõistagi, et tegu oli kerge propagandamänguga, mis pidas silmas legendaarse teise maailmasõja väejuhi Georgi Žukovi teada-tuntud käekäiku. Juhtumisi oli too Suure isamaasõja puhkedes samuti kindralstaabi ülem, lendas Stalini pahameele tõttu sellelt kohalt juba juulis 1941, ent tõestas oma nägemuse õigust kiiresti teistel juhikohtadel.

Väikesel tegijal lubati hüpata

Kolmandaks märgiks oli mulle reageering mitte Kremlist, vaid Kremli kõrvalt 22. juunil, kui neli tiibraketti, - väidetavalt prantslaste tehtud -, tabasid Tšongari silda, mis on venelastele nende kõige vajalikum ühenduskoht maismaa ja Krimmi poolsaare vahel. Asi selles, et kisama pani nn Hersoni oblasti Kremli määratud kuberner Vladimir Saldo, kes lubas vastata Giurgiulesti silla ehk Moldova ja Rumeenia vahelise peamise ühenduslüli ründamisega.

Kuna Rumeenia on aga NATO liige, läks Moldova-Venemaa suhtlus reedel ülikiireks ja punaseks – noodid ja Vene suursaadik vaibal! Peaiva mõistagi see, et Saldo on kõigest väike ettur ja see, et ta sai suures mängus suurelt ähvardada ilma piiksuta Kremli poolt, näitas kätte suure kaose tekke viimase ladvikus.