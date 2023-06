KOLUMN | Liisa Pakosta: just sportlaste tõrjumise kaudu saab viia venemaalastele sõnumi, et sõda ei ole rahu

Isegi laps sai aru, et see oli meid okupeeriva Venemaa propaganda, kontrast argipäevaga oli sedavõrd suur. Kui kohale sõitnud Moskva olümpiamängude purjeregati osalejatele taheti näidata, et okupeeritud aladel elatakse normaalset elu, siis kohalikele näidati propagandavõtteid.