Olev Remsu: kaup tundub olevat Prigožini kahjuks, seda enam, et pole kindel, milliseks kujuneb Šoigu ja Gerassimovi saatus

Ajaloolist tausta andes peab ütlema, et Venemaal on toimunud riigipöördeid ja riigipöördekatseid tublisti, seni viimased korrad liikusid valitsejatele vaenulikud tankid Moskva tänavail 1953. aasta juunis, mil Kremlis arreteeriti (tapeti?) Lavrenti Beria, ning 1991. aastal augustiputši ajal. Nii et Prigožini üritus oli business as usual. Ja seegi kuuluks nagu asja juurde, et efektselt alanud aktsioon pöördus operetlikuks.