Esiteks ei usuks ma Aljaksandr Lukašenka pressiosakonda. Pole just parim infoallikas. Pärast seda, kui öeldi, et Lukašenka kõik lahendas, tuli välja, et tegelikult oli ta kõigest üks osalistest läbirääkimistel ja üldsegi mitte õige peamisem. Mingisuguseid garantiisid Valgevene diktaator ju anda ei saa.