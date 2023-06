Vene politseinikud tõkete lähedal. Need blokeerivad teed Moskva Punasele väljakule. Foto tehtud 25. juunil 2023

Mänguteoorias on üks põhireegel – mängu tuleb lahendama hakata lõpust. See tähendab, et kõigepealt otsitakse lahendus viimasele käigule (mängijate optimaalsed strateegiad). Seejärel otsitakse optimaalsed strateegiad eelviimaseks käiguks, kuni jõutakse mängu alguseni.