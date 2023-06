PÄEVA TEEMA | Rainer Saks: Prigožini kokkulepe valitsusega on riskantne. Kas ta suudab autoriteedi Wagneris säilitada?

Venemaa president ei näi enam jõulise juhina. Järelikult ei ole Venemaa president kindel, et kõik tema senised võimuringi liikmed on usaldusväärsed. Eile hakkasid levima kuulujutud, et Venemaa kaitseminister on oma tegevuse pärast koduarestis ja uurimise all. Kui selline vaikus veel kaua kestab, süveneb näiline võimuvaakum ja keegi võib esile astuda, et seda ruumi täita.