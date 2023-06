Aleksei Morgunov: tuntud arstide toetus libameditsiinile on otseselt eluohtlik

Kui sipelgapuukoore näol tegemist on enamasti iseparanevate haiguste raviga, siis kääritatud punase riisi ekstrakti valekasutamine kardioloogias kolesterooli alandamiseks võib patsiendile olla otseselt ohtlik. Need tooted sisaldavad monakoliini (lovastatiini), mille kohta levivad müüdid et see on retseptiravimite asendaja, et see on ohutu, et seda saab kombineerida teiste kolesterooli alandavate ravimitega.