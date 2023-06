PEAMINISTRIUURING | Kaja Kallase toetus väheneb

Kui miski üldse on viimase kuu aja jooksul Eesti poliitikat raputanud, siis see on MTÜ Slava Ukraini ja selle endise juhi, Eesti 200 hulgas parlamenti pääsenud Johanna-Maria Lehtme ümber lahvatanud raha väärkasutamise skandaal. Olgugi et Lehtme ei ole kunagi olnud Eesti 200 liige ja on nüüdseks ka riigikogust lahkunud, jättis see, kuidas Eesti 200 juhtpoliitikud skandaalile reageerisid, erakonna toetusele musta pitseri.