„Kaevame stalinismile kraavi.“ Rahvusraamatukogu tulevik rippus juuksekarva otsas, kuni rahvas sekkus

1993. aastal Tallinnas Tõnismäel avatud rahvusraamatukogu hoones askeldavad praegu töölised. Asutuse endine direktor Ivi Eenmaa elab naabruses ja ütleb, et pidevalt edasiminekut nähes tuleb naeratus näole. „Suurepärane,“ kiidab ta, et rekonstrueerimine ette on võetud. Õigemini, et riik selle jaoks viimaks raha leidis.