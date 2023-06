ERRi 14. juuni saates „Esimene Stuudio“ põhjendas Isamaa uueks juhiks valitud Urmas Reinsalu oma vastuseisu valitsuse planeeritud maksutõusudele väitega, et „Me jõuame tarbimismaksudelt Euroopa tšempioniks järgmise aasta alguse seisuga, tänaselt kolmandalt kohalt,“ täpsustades „tegeliku tarbimise koormuse mõttes.“ Kontrollime, kas Reinsalul on õigus, et Eesti tegeliku tarbimise maksumäär on täna Euroopa kolmandal ja uuest aastat esimesel kohal.