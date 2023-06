JUHTKIRI | Karise kollane kaart Kallase valitsusele

Nõnda ulatusliku usaldushääletuste kasutamisega nihutas Kaja Kallase koalitsioon kindlasti põhiseaduse tõlgendamise piire. Muidu tihti tühjalt kohalt tüli kiskuva EKRE pöördumisel – president jätku usaldushääletustega vastu võetud seadused välja kuulutamata – oli praegusel juhul sisu küll. Teisalt ei saa jääda märkamata, et EKRE ja ülejäänud opositsiooni enda samuti piire nihutaval tegevusel riigikogus oli suur roll selles, et koalitsioon läks usaldushääletutuste teed.

Kuna parlamentaarse võitluse lubatud ja lubamatute võtete tõlgendamise küsimuses ruumi on ja nende seaduste välja kuulutamata jätmise korral oleks koalitsiooni poliitikale vesi peale tõmmatud, polnud üllatav, et Karis need seadused ikkagi välja kuulutas. Opositsiooni toetajatele annab see muidugi ainet spekuleerida, et konservatiivide valitsuse seadusi ei oleks president samasuguses olukorras sama lihtsasti läbi laskunud.