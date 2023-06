Toomas Alatalu: batka Lukašenka lahendus tähendab kiirmalet. NATO riigid pandi seisu, kus senikavandatu vajab värskendamist

Moskva on viimasel ajal muud maailma järjepannu rabanud, sest kui tuumariik läheb nõrgemale naabrile kallale, siis nagu ei ootaks algatajalt kehva sõdimist ja vajakajäämise julma väljaelamist rahulike elanike kallal. Kui lisaks puhkeb veel mäss kehva sõdimise juhtide vastu, siis on ilmne, et kehtiv režiimi on nõrgem tema enda poolt loodud kujundist.