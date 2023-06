INTERVJUU | Ukraina parlamendi Eesti sõprusrühma esimees Arseni Puškarenko: pole olemas häid vene inimesi

Hiljuti Tallinnas käinud Arseni Puškarenko rõhutab, et Venemaa tuleb Ukrainas sooritatud kuritegude pärast vastutusele võtta, sest vastasel juhul läheb mööda paarkümmend aastat ning genotsiid ja küüditamised jätkuvad. „Probleem ei ole [Venemaa presidendis Vladimir] Putinis, probleem on Vene ühiskonnas. Pole olemas häid vene inimesi,“ on Ukraina poliitik veendunud.