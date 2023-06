SÕJARAPORT | Teet Kalmus: uued infokillud Prigožini mässust tulevad muudkui päevavalgele

Prigožini võim tähendaks küll sõjaväelise diktatuuri kehtestamist, aga sõja osas on mees ajanud olulisemalt adekvaatsemat juttu kui Venemaa juhtkond.

Praegu on Prigožin väidetavalt Valgevenes, aga temaga seoses on Putinil palju probleeme. Nimelt kureeris Prigožin valgustkartvaid missioone Aafrikas ning tema kontrolli all olid ka nn trollifarmid, mille kaudu üritati läänes ja ka mujal maailmas mõjutada meedia ja sotsiaalmeedia kaudu avalikkuse meeleolusid Venemaale sobivas suunas. Kui lääne osas armastas Putin viimasel ajal väga tihti rääkida nende riikide kolonialistlikust minevikust, siis wagnerlaste kaudu liikusid Venemaa sõjaväelased riikidesse, kus lääne ettevõtted nende riikide juhtide esitatud valgustkartvatel tingimustel tööd teha ei soovinud.