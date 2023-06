ERM-i tagasi lükatud Soosteri ja Bunkovi näitus avatakse Tartu kunstimuuseumis

„Otsustasime näituse enda juures korraldada, sest kunstinäitus sobib kunstimuuseumisse väga hästi. Tegu on mitmekülgse ja põneva kunstiprojektiga,“ lisas ta. „Meie programmiga sobib see kunstiprojekt väga hästi.“

ERM-i keeldumist põhjendas muuseumi juht Kertu Saks esialgu nii: „Kahjuks peame teatama, et praegune olukord ei võimalda meil korraldada vene kunstnike näitusi olenemata nende kodakondsusest. Selline koostöö on meie riigi poolt keelatud. Kui saatsime teile 2022. aastal kutse, siis lootsime, et Ukraina sõda on selleks ajaks läbi, kuid hetkel pole sellest märke.“

Hiljem muuseum vabandas kunstnike ees. Nimelt on tegu iisraeli kunstnikega ja Tenno Sooster (kunstnik Ülo Soosteri poeg) on ühtlasi Eesti kunstnike liidu liige. Üles kasvas ta Moskvas.

Sooster kinnitas ERR-i venekeelsele portaalile, et nende poole pöördus Tartu kunstimuuseumi direktor ja tegi ettepaneku näitus seal korraldada. „Otsustasime, et oleks hea teha näitus ikkagi Tartus, kus seda algselt teha plaanisime,“ ütles ta ning lisas, et muuseumi näituseplaan on juba täis ja seetõttu toimub näitus 2026. aastal.

Bunkov kirjutas sotsiaalmeedias, et nad on saanud näituse korraldamiseks mitu ettepanekut ja otsustasid võtta vastu Tartu kunstimuuseumi kutse, sest suhtuvad sellesse kui professionaalse solidaarsuse sammu, mis on neile kunstnikena väga tähtis. „Seetõttu loeme vahejuhtumi Eesti Rahva Muuseumiga lahendatuks,“ lisas Bunkov.

Soosteri ja Bunkovi näitusele tuleb 22 oforti heebrea tähestikuga, millest iga täht on 3D-animeeritud. Näituse idee on näidata heebrea tähti uudsel moel, ootamatute sümbolite ja assotsiatsioonide kaudu, vahendab ERR.