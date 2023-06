Dirigent Lydia Rahula arvab, et tänavu on uudislugusid küll rohkelt, ent ühendkooride lood on kõigile tuttavad klassikalised palad, mis on sel korral rahulikumad ja toetavad peo juhtmõtet. 2011. aasta noorte laulupeo kunstilise juhi Veronika Portsmuthi sõnul peaksid noorte peod peegeldama praegust ajaperioodi, kuid esitusele võiksid tulla lood, mis on eestlastele hinge pugenud.