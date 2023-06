SÕJARAPORT | Rainer Saks: Wagneri mässu järelmõjud alles koguvad hoogu, samal ajal kui Ukraina kogub hoogu rindel

Ukraina on aktiivsem pool juba mõnda aega, aga võib öelda, et nüüdseks on initsiatiiv kindlalt enda kätte saadud ning Venemaa ei ole nüüd enam suuteline viima läbi suuremaid pealetungi operatsioone.

Wagneri mässu järelmõjud alles koguvad hoogu. Praeguseks hetkeks peale Wagneri ühe juhi Prigožini suuremat ümberpaiknemist Valgevene territooriumile muud toimunud ei ole. Kõik märgid näitavad, et käivad läbirääkimised igasugu detailide üle. Mingisugune selgus nende alluvuse ja varustamise üle tuleb ju kindlaks määrata. Samas on ka selge, et Wagneri potentsiaal uut mässu korraldada on oluliselt langenud.