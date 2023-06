Kohus tõi välja, et kuigi Virtsu kooli õpilastel on õigus saada haridust, ei ole neil õigust Virtsu kooli, sh koolimaja säilimisele. Isegi kui Virtsu kooli 5.–9. klassid pannakse kinni, nagu kohalik omavalitsus on otsustanud, ei jää lapsed hariduseta – neil on võimalus minna teise kooli, näiteks Lihula gümnaasiumisse.