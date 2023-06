Digiõiguse jurist: internet on seaduse järgi inimõigus. Meie kinnipidamisasutused nii ei arva

20. märtsil leidis halduskohus, et sisekorraeeskiri on tõepoolest vastuolus Eesti põhiseadusega ning saatis asja arutamisele riigikohtusse põhiseaduslikkuse järelevalve menetlusse. Riigikohus tegi 20. juunil märgilise otsuse ja leidis, et selline keeld ei ole põhiseadusega kooskõlas, on kehtetu ning ligipääs internetile tuleb tagada ka kinnipidamiskeskuses viibivatele varjupaigataotlejatele.