„Ma lasen sind pähe.“ Teismelise poisi tapmine politseiniku poolt sütitas Prantsusmaal vägivalla

Avalikkuse ette jõudnud video lükkab ümber algselt politsei poolt välja käidud versiooni, mille kohaselt kihutas hukkunu auto politseinike suunas. Prantsuse võimud mõistsid tulistamise kiiresti hukka. Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et noore inimese surm on igal juhul vastuvõetamatu. Macron teatas, et juhtum on antud edasi kohtutele, ja väljendas lootust, et kohtud teevad oma tööd kiiresti. Relva käsitlenud politseinik on vahi alla võetud ning teda süüdistatakse mõrvas.