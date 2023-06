Yana Toom: vaesus on õiguste rikkumine! Valitsus aga nii ei arva, sest maksud tulevad ikka

Kuid just uudis abieluvõrdsusest, olles igalpool üleval ja tekitades elavat arutelu, varjutas maksutõusu teema täielikult. Muidugi pole see juhus. Enamgi veel - see on Reformierakonna peamime PR-strateegia. Nemad juba oskavad maskeerida oma vaenulikku, majandust pärssivat poliitikat - enne valimisi oli julgeolek, nüüd geide õigused.