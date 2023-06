Jaan Tammsalu: tunnistasin abikaasale, et mu südames on uus armastus

Jaan Tammsalu (63), kes on olnud ligi 20 aastat Tallinna Jaani koguduse õpetaja, on Eesti karismaatilisemaid jumalasulaseid. Ta on kirjutanud raamatuid ja astub sageli üles meedias, rääkides nii jumalast, aga ka oma lemmikmuusikast, tervisest ja kõigest muust, mis inimesi huvitab. Ta jutlustab, ristib, leeritab, laulatab ja matab ning teeb seda nii, et iga asjaosaline tunneb, et on õpetaja tähelepanu keskpunktis. Tammsalu on kahtlemata kiriklik staar, kelle isiksus toob jumalakotta arvestatava hulga mitte ainult jumalakartlikke, vaid ka ilmalikke ning kelle puhul töötab hästi võrdlus „inimene nagu meie“. Mis tähendab, et ta ei manitse ainult oma kogudust kõrgest kantslist, vaid seisab iga oma liikme kõrval nii otseses kui ülekantud tähenduses. Samamoodi võib öelda, et miski inimlik pole talle võõras. Äsja kõmuliselt kerkinud skandaal, mille algtõukeks õpetaja soov oma abielu lahutada, ei olekski meie leebes luterlikus kultuuriruumis midagi tähelepanuväärset, kui sellel ei ripuks seekord küljes abielurikkumise silt. Samas ei saa mööda vaadata tõsiasjast, et armastatud hingekarjane lahutab juba oma kolmanda (juriidiliselt isegi neljanda, sest ühe abikaasaga abiellus ta kaks korda - toim) abielu. Ja iga kord on ta uude suhtesse läinud veel eelmises abielus olnuna.