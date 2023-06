Ingar Dubolazov: eestikeelsele õppimisele ülemineku protsess peab sisaldama survet. Muud moodi asjad tehtud ei saa

Haridus- ja Teadusministeerium on koostanud eestikeelsele õppele üleminekuks detailse tegevuskava koos tähtaegade ja eelarvega aastani 2030. Praktiliste ja sisuliste sammude elluviimisel on oluline, et pingutaksid kõik osalised: nii riik, kohalikud omavalitsused kui koolipered eesotsas direktorite ja õppejuhtidega. Põhja-Tallinna keskerakondlasest linnaosa vanem Manuela Pihlapi ERRis ilmunud artiklit lugedes paistab, et Eesti suurimas omavalitsuses on peamiseks puudujäägiks tahe midagi muuta.