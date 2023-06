Virtsu kooli sulgemine on suur traagika kogukonnale: lapsed ei taha minna Lihula kooli, osa õpetajaid kaotab töö

Vanem poeg on valdava osa kooliteest olnud koduõppel. Ta on autist, aga suutis viimased pool aastat koolis ka kohapeal käia. Annely rääkis, et neil oli Virtsu kooli direktoriga kokkulepe, et poiss jääb klassi kordama – siis oleks tal järgmisel kooliaastal õppetööga lihtsam, aga saaks samas harjutada teiste lastega koos koolis käimist.