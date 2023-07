Kaitseminister Pevkur Reinsalule: populismiga riigikaitset ei tugevda

„Reinsalu on tuntud populist. Ta teab väga hästi, kuidas asjad on, ent ikka keerab need teistpidi,“ kritiseeris kaitseminister Hanno Pevkur endist valitsuskaaslast. „Me suurendame moona hankimist rohkem kui miljardi euro võrra juba seni plaanitule,“ tuletas Pevkur meelde. „Kaitseväe juhataja nõuanne on valitsusele loomulikult a ja o, me lähtume sellest kõiki valikuid tehes,“ rõhutas Pevkur, lisades, et paraku peab ka kaitseväe juhataja maksumaksja võimalustest lähtuma.