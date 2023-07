Pealinna liikluskaos takistab abistajate tööd

Tallinna kiirabi operatiivjuhi Taavet Reimersi sõnul on olukord kesklinna liikluspilti silmas pidades küll hull, kuid seda ei saa öelda, et keegi oleks abita jäänud. Kohale siiski jõutakse. „Tõsi, tipptunnil, kui liiklus täiesti seisab, on meil väga raske läbi murda. Autojuhid annavad küll teed nii palju kui see on võimalik, aga kui kusagile pole võimalik keerata, siis lase seda sireeni palju tahad, läbi ikka ei pääse,“ tõdes Reimers ja lisas, et seetõttu on viivitusi kohale jõudmisega muidugi ette tulnud. „Siiski, abita pole keegi jäänud ja ühtegi rasket terviseriket pole ka seetõttu esinenud.“