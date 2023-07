Pärast seda kirjutati, et Surovikin on kadunud ning tema lähimate nõunikega ei saada enam kontakti. Hiljem kirjutas Bloomberg, et väejuhti kuulati mitu päeva üle, kuid teda ei vahistatud. USA ametnikud usuvad ka, et kindral Sergei Surovikin võis olla inimene, kes Wagneri juhti Jevgeni Prigožinit tema plaanides toetas.