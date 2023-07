„Ma arvan, et Vene riigi seisukohalt oli edukas katse, sest tõmbas kriipsu peale nende arvamusele, kes leidsid, et Putin on tugev president ja Venemaa tugev riik. Tänaseks päevaks on näha, et Putini reputatsioon on nullitud nii Venemaa siseturu jaoks kui ka välisturu jaoks, mis on väga tähtis, sest me oleme kuulnud Euroopa riikide või USA-ga seotud poliitikute erinevaid avaldusi selle kohta, et on küll selge, et Venemaa ei ole demokraatlik riik, aga Putin vähemalt kontrollib teda jõuga. Kui Putin enam Venemaad ei kontrolli, algavad seal pöördumatud protsessid, millel on ettearvamatud tagajärjed, mis puudutab kontrolli tuumarelva üle. Aga selgus, et Putin ei kontrolli midagi. See on selle riigipöördekatse tähtis tagajärg,“ ütles Podoljak.