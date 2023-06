PÄEVA TEEMA | Jaak Aab: enne kui kärpekääridega vehkima hakata, võiks majandust kasvatada

Valitsuskoalitsioon on rääkinud suurtest riigieelarve kärbetest, põhjenduseks eelarve tasakaalu poole liikumine. Kõlanud on erinevaid numbreid, mis elavad juba oma elu. Kõigepealt öeldi, et vaja oleks kärpida miljard eurot aastas, nüüd peaminister on välja öelnud, et ehk õnnestuks 50 miljonit kokku hoida.