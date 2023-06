PÄEVA TEEMA | Aivar Kokk: mitte ükski riik ei ole maksude tõstmisega rikkaks saanud! Ei saa ka Eesti

Miljardikärpe juttu hakati alles loodava valitsuskoalitsiooni poolt rääkima vahetult peale valimisi. Nagu me nüüdseks teame, hoiti plaane varasemalt kiivalt vaka all, et mitte valijaid enda juurest eemale peletada. Sealt sai alguse valitsusele külge kleepunud valetava poliitika silt, mida on oma täiendavate otsustega ainult kinnitatud.