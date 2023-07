Evelyn Sepp eelarvekärbetest: lihtsalt kärpimine kärpimise pärast ei tööta! On ilmselge, et nii vaesuvad vaesed enam

Ja keskne - igas mõttes tuleb vähendada vaeste üksikisikute (aga meenutan, et neid on enamik Eestis) maksukoormust ja „solidaarsust“ ning kanda selle põhirõhk üle neile, kes on senisest saanud suurema kasu. Siia juurde veel ka üks põhimõtteline maksu-ettepanek - saastaja maksab! Saastaja maksab ja hinnastab kogu keskkonnamõju oma lõpptoote või -teenuse hinda ja kui see pole rentaabel, siis polegi seda vaja. Raha, meenutan, on energia ekvivalent. Seega selle koondumisel on mitu kihti - ja lisaks nn rahavaestele on paljudest Eesti inimestest saanud ka keskkonnavaesed. Õiglane kulude-tulude jaotamine on see, kui otsida tasakaalu. Ja lihtsalt kärpimine kärpimise pärast pole see koht, kust lahendust leiab.