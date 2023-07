KULTUURIBIIT | Näitleja Märt Piusi playlist

Oma muusikavaliku kohta ütleb Märt Pius nii (kuulata saab ka siit): „Mulle meeldib muusika. Olen aga kehv otsija. Kuulan seda, mis minuni jõuab. Peamiselt jõuab see filmide ja sarjade kaudu. Need meeldivad veel rohkem. Ja kui sealt avaneb emotsiooni ja kaadri ja muusika täiuslik kooslus, siis see jääb pikalt kõrvu kõlama ja kuulan seda veel.“

Michael Kiwanuka „Cold Little Heart“

See lugu jäi meeltesse mõned aastad tagasi vaadatud sarjast („Big Little Lies“ - toim) ja kuna seal oli suur roll ookeanil ja selle avarusel, siis tundsin, et see sobib ka lavastusse „Merrevaade“.

nublu „Kasteheinas“

Ma pole räpi austaja, aga nublu on sümpaatne ja tema sõnade kasutus meeldib mulle väga. Kuulan seda peamiselt autos.

NOËP

Sõber, kolleeg, ka kunagine tööandja, seega pean kuulama. Aga tegelikult on äge ka. Peaaegu kõik, mis ta teinud on, on tihti kuulamisel.

(allolevalt YouTube'i lingilt saab kuulata kogu muusikavalikut)

Nublu, Gameboy Tetris, Raul Ojamaa „Paraadna“

Midagi on selles loos sellist, et üksi autoga sõites, meeldib seda kuulata ja kaasa röökida.

Sia „Unstoppable“

Trenni muusika, aitab edasi joosta.

Bill Conti „The Final Bell“ (Rocky)

Äge film, äge lugu, ägeda tunde tekitab.

Elvis Presley „Unchained Melody“

Väga ilus ja võimas.

Hans Zimmer „Time“ (Inception)

Filmis meeldis ja ka elus meeldib seda tihti kuulata.

Roy Orbison „Crying“

Roy Orbison tekkis ühe tööga seoses mu ellu ja mõned tema lood on väga vinged.

Sipsik „Sõprade laul“

Seda kuulan siis, kui lastega sõidame. Ilus filmis ja ka lavastuses „Sipsik“ ja kuna abikaasa seda lavastuses laulab, siis lapsed nõuavad seda palju. Ja heal meelel las helisegu!