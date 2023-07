20. juuni Delfi saates kommenteerib Jevgeni Ossinovski oma töö- ja terviseministrina tehtud jõulist alkoholipoliitikat: „Vale oli see, mis tehti 2019: langetati aktsiisi 25 protsenti. Eriti kange alkoholi hind läks kõvasti alla, selle tulemust näeme suremusstatistikas, alkoholisurmade arv on kasvanud kolmandiku võrra. Siin on otsene seos.“