KOLUMN | Janek Mäggi: armastus võibolla vaba, kuid abielu on igal juhul taba!

Väited, et abiellumine siirderiitusena hääbub, ei pea paika. Abielus on tore olla, abielu on auasi enamikule, kes kellegagi oma kodu ja elu jagavad. Kuulsuste abiellumine on eeskujuks neile, kes abiellumisele mõtlevad, aga teoni pole jõudnud.