Argo Luude: neli muudatust, mis paneksid suurtootjad oma pakendijäätmeid tõhusalt koguma

Mõni aeg tagasi ringles internetis humoorikas sketš, kus Jan Uuspõllu kehastatud laenuvõlglane kõndis panka ja hakkas pangaametnikku süüdistama, et mida pank on teinud ja ette võtnud selleks, et tema oma laenu tagasi maksaks. Pangahärra püüdis küll oma klienti veenda, et laenu tagasimaksmine on ikka võlglase kohustus, kuid võlglane ennast sellest häirida ei laskunud.