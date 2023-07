Prigožini Venemaa äridele tehti kiire lõpp. Aafrikas on asi keerulisem

Pühapäeval teatas Prigožini meediafirma Patriot Media Group tütarväljaanne RIA FAN (mitte ajada segi riikliku uudisteagentuuriga RIA Novosti), et kogu meediakorporatsioon lõpetab tegevuse. „Otsustasime uksed sulgeda ja riigi inforuumist lahkuda,“ teatas portaali juht Jevgeni Zubarev. Enne seda oli ajaleht Kommersant teatanud, et Patriot Media Groupi väljaanded on Venemaal blokeeritud. Telegramis tegutsevate uudistekanalite väitel on laiali saadetud ka trollivabrik Internet Research Agency, mida on valimiste mõjutamise katses süüdistanud muu hulgas USA võimud. President Vladimir Putini sõnul uuritakse ka Prigožini toitlustusfirmat Concord, mida kaitseministeerium on mitu korda süüdistanud armeele riknenud toidu müümises.