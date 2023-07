Kahtlemata on „Mesipuu“ ajal laulupeo kõige püham hetk. Ja ma ei tea, kas asi oli selles, et ma läbi ekraani üritusele kaasa elasin või on tegemist minu pessimistliku hinnanguga, kuid ma ei tundud eile, et kõik kaare all olevad noored oleksid mõistnud selle laulu tegelikku tähendust - ohverdusi ja kurbust täis ajalugu.