Hendrik Agur: mõned Ida-Virumaa õpilased pole sõna „laulupidu“ kuulnudki, teised laulavad „Mesipuud“ peast

Hea, et seda kirjatükki alustades on juba paar päeva möödunud laulupeost, sest kümned lehelood ja sajad või isegi tuhanded sotsiaalmeedia postitused on kõrgest laulupeo emotsioonist ja vaimustusest kantuna värvinud meie meeli heledate ja kirgaste toonidega. Ja põhjusega: laulupidu ongi võimas kogemus ja emotsioon. Ka neile, kes füüsiliselt kohal ei viibinud ja kõigele telepildi kaudu kaasa said elada.