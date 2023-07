Rahandusminister Võrklaeva minevikusekeldused ametiautoga: Riigikontroll sarjas toonast vallavanemat

„Pean siiski küsima kuulajate jaoks ära selle küsimuse: kes te olete ja kust te tulete, kui Maire Aunaste moodi küsida?“ päris Eesti Päevalehe toonane poliitikatoimetaja Raimo Poom Mart Võrklaevalt 2021. aasta 21. jaanuaril, kui Võrklaev oli Reformierakonna valitsusläbirääkimiste delegatsiooni liige. Võrklaev ütles Poomile, et küsimus on igati põhjendatud, ja rääkis, kes ta on.